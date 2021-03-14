Гаага, Нидерланды, , 19:48 — REGNUM В Нидерландах сотрудники полиции применили водометы для разгона антиправительственной демонстрации в центре Гааги. Об этом 14 марта сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

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Отмечается, что протестующие выступали против коронавирусных ограничительных мер. На акцию вышли более 200 человек, это превышает допустимое число участников.

В связи с этим полицейским пришлось разгонять протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие в странах Запада реакции на антикарантинные протесты в Нидерландах — пример поразительного лицемерия.

По её словам, в то же время несакционированные акции и беспорядки в России западные страны расценивают как «подавление мирных протестов». Аналогичные события у себя считаются вопросом «национальной безопасности».