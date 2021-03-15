Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии снизились расходы на платные услуги, их них более трети трат составляют жилищно-коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

В 2020 году население республики потратило на платные услуги 49,3 млрд рублей, что на 10,5% ниже уровня 2019 года. В ведомстве поясняют, что отрицательная динамика связана с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса.

В структуре платных услуг наибольшую долю составляют так называемые обязательные услуги — жилищные и коммунальные, 36,3%. На втором месте — бытовые услуги, доля которых составляет 13,5%. По расчётам Чувашстата, в 2020 году на душу населения каждый из 1,2 млн жителей Чувашии в среднем заплатил за бытовое обслуживание 5,5 тыс. рублей, за жилищные и коммунальные услуги — 15 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что из бытовых услуг наиболее востребованы услуги по ремонту и строительству жилья (34,4%), техобслуживанию и ремонту транспортных средств и оборудования (30,6%), услуги парикмахерских (9,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем заседании оперативного штаба Чувашии, которое состоялось в начале марте 2021 года, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева рекомендовала в марте не снимать ограничения, ссылаясь на то, что в начале весны зачастую происходит рост заболеваемости ОРВИ, что может усугубить ситуацию в условиях пандемии коронавируса.