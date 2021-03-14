Чикаго, США, , 19:27 — REGNUM В американском штате Иллинойс на вечеринке произошла стрельба. Об этом 14 марта сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции.

По данным журналистов, ЧП произошло в воскресенье ночью в Чикаго. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 13 получили ранения.

Отмечается, причиной стрельбы, которую устроил неизвестный, стал конфликт с другими людьми.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в помещении гаража в районе Бруклин в Нью-Йорке произошла стрельба. В результате происшествия пострадали пять человек (четверо мужчин и женщина).

Читайте также: При стрельбе в США пострадали пять человек