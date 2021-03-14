Любляна, , 19:22 — REGNUM В Словении сегодня, 14 марта, прошла траурная церемония памяти жертв COVID-19, приуроченную к годовщине первого летального исхода среди заражённых пациентов на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

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Церемония прошла на люблянском мемориальном кладбище Жале. В ней приняли участие президент Борут Пахор, архиепископ Люблянский Станислав Зоре, премьер-министр Янез Янша, а также спикеры обеих палат парламента Игор Зорчич и Алойз Ковшца.

«Это особенное, необычное время постепенно уходит, давайте извлечем каждый для себя и все вместе ценные уроки из трудного для нас периода, чтобы наконец победить пандемию», — сказал на церемонии Пахор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Словении заявили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране не допускает возможности смягчения мер, а режим пандемии, который по действующему указу истекает 18 марта, продлится еще на месяц.

Все ограничительные меры остаются в силе, в том числе комендантский час с 21 часа ночи до 6 утра, но рассматривается возможность его сокращения в течение следующих недель из-за продления дневного освещения в течение 60 минут, поэтому комендантский час будет начинаться в десять вечера, подтвердили в словенском правительстве.