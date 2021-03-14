Кишинёв, , 19:13 — REGNUM 753 новых случая заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 204 463 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 178 322 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 4,3 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 1800 носителей SARS-CoV-2.

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