Курган, , 19:08 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрированы в Кургане, сообщает 14 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 51 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 14 марта выявлено 18 509 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 637 человек, скончались 336 пациентов с COVID-19.