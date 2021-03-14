Нижний Новгород, , 19:04 — REGNUM В Нижегородской области завершается празднование масленичной недели. Центром гуляний в Нижнем Новгороде в 2021 году стала площадь Маркина, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

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Украшение площади обошлось почти в 400 тысяч рублей. На эти деньги площадь украсили баннерами, фигурами «Солнышко» с лентами, декоративным заборчиком, арт-объектами в виде петухов и ярмарочными домиками.

«На территории появится печь из бруса. Фонтан оформят фигурами оленей», — пишет портал «В городе N» со ссылкой на сайт госзакупок.

В музее-заповеднике Щелоковский хутор (Нижний Новгород) в течении нескольких дней проходила интерактивная игровая программа «Масленка», на Нижегородской ярмарке прошел седьмой фестиваль-конкурс «Масленичная седмица».

По традиции сожжение чучела символизирует временное уничтожение покровительницы зимы и смерти славянской богини Мораны.

В этом году жители Нижегородская области подошли к празднованию с фантазией — помимо фигур олицетворяющих зиму они сожгли два чучела коронавируса (в Московском районе Нижнего Новгорода и в городе Бор).

Праздничные мероприятия в Нижегородской области в этом году проходили с 8 по 14 марта.