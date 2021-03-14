Варшава, , 19:03 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса разместил на своей странице в Facebook прощальное видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию на сердце.

«Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — сказал он.

Он добавил, что «делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства».

По данных местных СМИ, 78-летнему экс-президенту предстоит перенести операцию на сердце, поскольку в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лех Валенса, который был президентом Польши в 1990—1995 годах, сообщил, что пандемия «настолько ударила по его финансовому положению, что еще немного — и он будет собирать деньги перед церковью». Валенса заявил, что получает ежемесячную президентскую пенсию в размере 6 тысяч злотых (1,6 тысяч долларов США), но «жена тратит 7 тысяч».

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