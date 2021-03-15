Ульяновск, , 05:56 — REGNUM В Ульяновской области выясняются обстоятельства гибели при пожаре двух пожилых людей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Пожар произошёл ночью 12 марта 2020 года в рабочем посёлке Старая Майна Старомайнского района. В ведомстве отмечают, что в ходе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины, обоим было 74 года.

По данному факту следственное управление проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что вечером 13 марта произошёл пожар в одноэтажном доме в Ленинском районе Ульяновска. Информация поступила в ГУ МЧС в 21:21, через 20 минут открытое горение было локализовано, в 23:17 пожар потушили. В результате возгорания одного человека удалось спасти, ещё один человек пострадал. Причина пожара устанавливается.