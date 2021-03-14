Москва, , 18:58 — REGNUM В Российской Федерации может увеличиться число выявленных случаев заражения коронавирусом осенью. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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»Кривая (по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — прим. ИА REGNUM) в нашей стране снижается, — отметил вирусолог. — Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъём к осени».

По его словам, это связано с тем, что SARS-CoV-2 в основе своей сезонный. Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 поможет избежать резкого подъема заболеваемости, однако пока привились недостаточно много людей.

По его словам, дефицита вакцины нет, поэтому многое зависит от сознательности жителей страны.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие 24 часа в РФ было выявлено 10 083 новых случая заражения SARS-CoV-2.