Салехард, , 18:55 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 29 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 14 марта 37 571 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 912 человек, 404 пациента с COVID-19 скончались.