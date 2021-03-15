Ульяновск, , 06:39 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к паводку. В частности, помимо сформированных сил и технических средств, будут использованы беспилотники. Кроме того, определены пункты временного размещения в случае «большой воды». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отмечают, что перед активным таянием снега в муниципальных образованиях должны провести профилактические мероприятия по расчистке русел, подготовке затороопасных участков к пропуску вод, зачистке снежного покрова и чернению льда. Для «разведки обстановки» спланирована работа пяти беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что при неблагоприятном развитии паводковой ситуации может подтопить 16 населённых пунктов, в том числе в Ульяновске. Жителей будут эвакуировать в пункты временного размещения, всего их в регионе будет 16.

Напомним, в Ульяновской области за выход на лёд в периоды ледостава и ледохода в местах, где выставлены запрещающие знаки, аншлаги и шлагбаумы, граждане будут оштрафованы. Размер санкций составляет от 500 до 1000 рублей.

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Отметим, 11 марта МЧС РФ заявило о том, что взяло на контроль участки рек в стране, где существует опасность заторов — всего их 629. Из них на 170 участках толщина льда превышает среднемноголетние значения или имеются предпосылки к осложнению гидрологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, на малых реках Ульяновской области в настоящее время наблюдается полный ледостав, их вскрытие прогнозируется в конце марта — начале апреля. В области сформирована группа почти из 5 тыс. человек, подготовлено свыше 1,3 тыс. единиц техники и более 100 плавательных средств.

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