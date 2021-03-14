Токио, , 18:47 — REGNUM Жители Японии и средства массовой информации островного государства после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможности размещения американских ракет на территории страны вспомнили про ядерное оружие. Об этом говорится в статье японской газеты «Емиури симбун».

Так, после слов Захаровой один из пользователей сети предложил направить в сторону России «500 ядерных ракет, а по возможности — ударить».

«Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие», — ответили ему.

Напомним, по информации журнала Defence News, США в настоящее время изучают перспективы размещения на островах в Восточно-Китайском море ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км. Пентагон намерен уже в текущем году запросить на эти цели $1,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае размещения Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не оставит эти действия со стороны Вашингтона без реакции.

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