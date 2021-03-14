Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области автомашина сбила троих человек. Об этом инциденте пишут СМИ.

По данным издания Tagilcity.ru, авария произошла утром 14 марта на одной из парковок. По данным очевидцев, чёрная иномарка наехала на троих пешеходов. Женщина возмутилась наездом и начала пинать автомашину. Тогда водитель снова наехал на компанию, при этом двое отлетели к забору, а один человек попал под колёса. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Водитель скрылся. Полиция начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, произошедшему предшествовал конфликт, случившийся в одном из заведений.