Тамбов, , 18:42 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над «Тамбовом» в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась — 4:0 в пользу гостей. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победе «Краснодару принесли голы Реми Кабеллы, Юрия Газинского, Кристоффера Олссона, и Алексея Ионова.

После зимней паузы «Краснодар» одержал первую победу, до этого в рамках РПЛ «быки» сыграли вничью и проиграли 1:6 «Спартаку», команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.

«Краснодар» (34 очка) занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» (13 очков) — на 16 месте.