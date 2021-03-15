Ульяновск, , 06:10 — REGNUM В Ульяновской области на малых реках наблюдается полный ледостав, а снегозапасы в бассейнах крупных рек значительно превышают норму. При неблагоприятном прогнозе в зону подтопления могут попасть 16 населенных пунктов, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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По последним данным ведомства, в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища толщина льда выше среднемноголетних значений на 10 — 15 см и достигает 63 — 72 см.

На малых реках области наблюдается «полный ледостав» при толщине льда от 26 до 55 см, говорится в сообщении. В управлении уточняют, что максимальные уровни воды на малых реках области ожидаются на 40−70 см выше среднемноголетних максимальных значений и могут достигнуть «неблагоприятных отметок» на реках Сельдь, Сызранка, Большой Черемшан, Сура и Барыш.

По прогнозам, вскрытие малых рек ожидается в конце марта — начале апреля, что соответствует среднемноголетнему уровню (3 — 7 апреля).

Спасатели уточняют со ссылкой на многолетние наблюдения, что при неблагоприятном прогнозе в зону подтопления могут попасть 16 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях — в Ульяновске, а также в Ульяновском, Сурском, Новоспасском, Мелекесском и Новомалыклинском районах.

Для ликвидации возможных негативных последствий паводка в Ульяновской области сформирована группа почти из 5 тыс. человек, подготовлено свыше 1,3 тыс. единиц техники и более 100 плавательных средств.

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Напомним, на 28 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек Свияга, Сура, Сызрань, Большой Черемшан составили от 121 до 136% от нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве водохранилищах на Волге и Каме в марте приток воды ожидается близким к норме. В феврале в бассейнах шести водохранилищ Волжско-Камского каскада отмечено превышение среднемноголетних значений, в том числе наибольший прирост отмечен в Чебоксарском водохранилище (141%). В шести водохранилищах запас воды в снежном покрове оценивается на уровне от 78% до 97%.

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