Киев, , 18:32 — REGNUM Вопрос вакцинации от коронавируса переведен на Украине в политическую плоскость, но подобным образом его не решить, поскольку со стороны действующей власти наблюдается лишь «политическая трескотня».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сегодня, 14 марта, народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

Политик отметил, что реальные предложения по вакцинации, которые сделала партия ОПЗЖ ‑ и в том числе Виктор Медведчук по ввозу российской вакцины «Спутник V» — власть игнорирует.

«Вместо этого была привезена никому неизвестная индийская вакцина. Не хочу обидеть мировых фармацевтов, но власть спекулировала на том, что нельзя использовать вакцину, не прошедшую испытаний (имеется ввиду отказ официального Киева от российской вакцины «Спутник V»), а у индийской Covishield процент надежности очень низкий», — отметил Загородний.

Также парламентарий коснулся вопроса прекращения военного конфликта в Донбассе, который, по его словам, сдерживает развитие Украины.

«Раньше уже слышали, что у власти есть планы «А», «Б», «С»… Теперь появился новый, очень секретный план, о котором никто ничего не знает. Вместо того, чтобы реализовать мирный план, разработанный ОПЗЖ и презентованный Медведчуком, который воспринимают и признают в Европе и мире, в стране продолжаются военные действия… Однако власть не хочет идти этим путем, потому что у нее нет разрешения от внешних хозяев для того, чтобы реализовать эти вопросы на благо украинского народа. Работа Рады и порядок дня, который формулирует парламентское монобольшинство в лице «Слуги народа», говорит о том, что власть продолжает антинародную, антисоциальную политику», — указал Загородний.

Ранее политик назвал лишение наград граждан Украины, якобы причастных к сепаратистским действиям или терроризму, дальнейшей расправой с оппозиционными силами в Украине, в первую очередь — с ОПЗЖ.

«Потому что наша политическая сила принципиально отстаивает и защищает права и свободы граждан Украины, четко указывает на все недостатки власти и критически относится к непрофессиональным действиям власти», — объяснил он.

Также парламентарий считает, что на сегодняшний день наблюдается агония режима президента Украины Владимира Зеленского и нынешней власти в целом.

«Есть мудрые слова Цицерона, который сказал: чем ближе конец империи, тем глупее законы в этой империи, глупее действия ее руководителей. Это именно то, что происходит сегодня в нашем государстве», — резюмировал представитель оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной статистике, за прошедшие сутки, 13 марта, на Украине против COVID-19 привили 3596 человек. Всего с начали кампании по вакцинации, с 24 февраля, привили 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины. Украина использует индийскую вакцину Covishield, которая является «репликой», изготовленной по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 тысяч доз, срок годности которых заканчивается в июле.

Ранее на этой неделе высокопоставленные представители Киева, в т.ч. глава офиса президента Андрей Ермак и глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, заявили, что в рамках «нормандского формата» Украина, Германия и Франция разработали новый план действий и сейчас ожидают реакции России.