Депутат Рады заявил, что власти Украины закупили неэффективную вакцину
Киев, 14 марта, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Вопрос вакцинации от коронавируса переведен на Украине в политическую плоскость, но подобным образом его не решить, поскольку со стороны действующей власти наблюдается лишь «политическая трескотня».
Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сегодня, 14 марта, народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Политик отметил, что реальные предложения по вакцинации, которые сделала партия ОПЗЖ — и в том числе Виктор Медведчук по ввозу российской вакцины «Спутник V», — власть игнорирует.
Также парламентарий коснулся вопроса прекращения военного конфликта в Донбассе, который, по его словам, сдерживает развитие Украины.
Ранее политик назвал лишение наград граждан Украины, якобы причастных к сепаратистским действиям или терроризму, дальнейшей расправой с оппозиционными силами в Украине, в первую очередь — с ОПЗЖ.
Также парламентарий считает, что на сегодняшний день наблюдается агония режима президента Украины Владимира Зеленского и нынешней власти в целом.
ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной статистике, за прошедшие сутки, 13 марта, на Украине против COVID-19 привили 3596 человек. Всего с начала кампании по вакцинации, с 24 февраля, привили 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины. Украина использует индийскую вакцину Covishield, которая является «репликой», изготовленной по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 тысяч доз, срок годности которых заканчивается в июле.
Ранее на этой неделе высокопоставленные представители Киева, в т.ч. глава офиса президента Андрей Ермак и глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, заявили, что в рамках «нормандского формата» Украина, Германия и Франция разработали новый план действий и сейчас ожидают реакции России.