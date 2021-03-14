Киев, , 18:28 — REGNUM На Украине сместили с поста главы киевской областной организации правящей партии «Слуга народа» Александра Дубинского, который в начале 2021 года попал под американские санкции. Об этом 14 марта сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в ходе внеочередной конференции регионального отделения партии депутаты избрали председателем Андрея Мотовиловца.

Депутатам не понравилось также и то, что Дубинский был включён в состав руководящего органа партии — национальный совет общин.

Члены областной ячейки заявили о необходимости исключения Дубинского из партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министерство финансов США ввело дополнительные санкции против семерых физических лиц, граждан Украины, и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния». Среди тех, кто попал под санкции — народный депутат парламента нынешнего созыва от «Слуги народа» Александр Дубинский.

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