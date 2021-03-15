Ульяновск, , 05:47 — REGNUM В Ульяновской области запас воды в снеге в бассейнах крупных рек значительно превышает норму. О развитии гидрометеорологической обстановки сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Наблюдением охвачено семь крупных рек в Ульяновской области. По последним данным управления (на 28 февраля), высота снежного покрова составляет 32 — 60 см, что на 10 — 25 см выше среднемноголетних значений. В большинстве муниципальных образований почва промёрзла на глубине 60−91 см, что соответствует нормативным показаниям, превышение зарегистрирован по западу области Ульяновской области, составив 75 — 78 см (129 — 134% от нормы),

В ведомстве отмечают, что запасы воды в снеге в бассейнах рек Свияга, Сура, Сызрань, Большой Черемшан составили от 121 до 136% от нормы.

«Большой запас воды в снеге может отрицательно влиять на прохождение паводка», — говорится в сообщении главного управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в запасы воды в снежном покрове водохранилищ Волжско-Камского каскада превышают нормативный показатель — 104%, в том числе наибольший прирост отмечен в Чебоксарском водохранилище — 141%. Свободная ёмкость водохранилищ каскада оценивается на уровне 46 км³, или 105% от среднемноголетних значений.