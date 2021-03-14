Берлин, , 18:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии выявили более 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 14 марта сообщает Институт Роберта Коха.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 10 790 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 569 245.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 70 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 73 371.

Как передает ИА REGNUM, несколько тысяч человек, выступающих против коронавирусных ограничений, собрались в нескольких городах Германии 13 марта.

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