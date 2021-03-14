Москва, , 18:11 — REGNUM Моковская полиция начала проверку после обращения в больницу несовершеннолетнего с телесными повреждениями. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по столице.

«Из медучреждения в полицию поступила телефонограмма об обращении несовершеннолетнего с телесными повреждениями, проводится проверка», — отметили пресс-службе.

Речь идет о нападении на игрока юношеского состав футбольного клуба «Локомотив» после матча «Локомотив» — «Чертаново» 13 марта.

В «Локомотиве» уже отреагировали на избиение 16-летнего игрока. Директор академии клуба Алексей Щиголев подчеркнул, что клуб намерен добиться наказания для напавших.