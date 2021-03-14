Киев, , 18:09 — REGNUM Боевые действия за Крым после воссоединения полуострова с Российской Федерацией в 2014 году планировала начать Украина. Об этом заявил в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент) первый замначальника главного оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

По его словам, аэродромы полуострова и другие стратегические объекты в 2014 году могли взять под контроль и удерживать представители ВСУ.

«Замыслы (украинской стороны — прим. ИА REGNUM) предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму, — сказал Назаров. — Мы (представители ВСУ — прим. ИА REGNUM) понимали, что задача довольно сложная».

При этом он добавил, что задача для ВСУ по захвату ключевых аэродромов и объектов «была реальной».

По его словам, генштаб ВСУ в начале марта 2014 года уже рассматривал соответствующий план, однако уже бывший начальник центрального органа военного управления Михаил Куцин позднее его отменил.

Назаров отметил, что Куцин тогда аргументировал свое решение тем, что «ситуация и так очень напряжённая».

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ после того, как зимой 2013−2014 года в Киеве произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума за вхождение Крыма в состав России высказалось более 96% проголосовавших.