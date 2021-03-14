Афины , , 18:06 — REGNUM В Греции осужденный на 11 пожизненных сроков известный террорист Димитрис Куфондинас прекратил начатую 66 дней назад голодовку, сообщает 14 марта газета Efimerida ton Syntakton.

Он начал голодовку 8 января, требуя перевести его в тюрьму Коридаллос в пригороде Афин из тюрьмы особо строгого режима Домокос. Однако власти страны отказали в его просьбе.

По оценке врачей, голодовка в значительной степени подорвала здоровье Куфондинаса.

Как сообщало ИА REGNUM, главарь террористической организации «17 ноября» Куфонтинас был осужден на 11 пожизненных сроков. Организация действовала в Греции с 1975 года по 2002 год.

Члены «17 ноября» занимались убийствами американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов, а также ограблениями и взрывами. Всего греческими властями было осуждено 14 человек из этой организации.