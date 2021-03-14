Таллин, , 18:05 — REGNUM Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против тренера Жетулио Аурелио Фредо (Бразилия) и клуба «Нымме Калью». Фредо обвиняют в домогательстве и изнасиловании несовершеннолетних футболисток. Об этом 14 марта сообщает Postimees.ee.

Тренера обвиняют в изнасиловании 14-летней Миа Белле Трисну. В клубе при этом встали на защиту Фредо.

«Они были в отношениях 7 лет, и отношения продолжались еще несколько лет после того, как девушка достигла совершеннолетия. Так что мы… шокированы подозрениями, которые она высказала 13 лет спустя», — отметила исполнительный директор клуба Эхте Эаметс.

На время расследования клуб приостановил договор с тренером.