Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM В парке Маяковского в Екатеринбурге на мужчину обрушилась металлическая конструкция. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, инцидент произошёл во время празднования Масленицы. Упала навигационная арка. Пострадавшего доставили в больницу.

Информацию журналистам подтвердила директор парка Екатерина Кейльман. Она предположила, что конструкция не выдержала ветра. Причины ЧП выясняются.

«Мы приносим свои извинения гостю парка и его близким, следим за ситуацией», — сказала руководитель парка.