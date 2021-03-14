Тегеран, , 17:50 — REGNUM Подданная Великобритании и гражданка Ирана Назанин Загари-Рэтклифф предстала перед судом в Тегеране по делу о распространении антииранской пропаганды. Об этом 14 марта сообщает Reuters.

«Ей предъявили обвинения в распространении пропаганды против системы», — цитирует агентство адвоката Ходжат Кермани.

Он добавил, что по иранским законам суд должен огласить приговор через неделю, однако решение остаётся за судьей.

Как сообщало ИА REGNUM, Загари-Рэтклифф арестовали в 2016 году, когда она пыталась покинуть Иран. Корпус Стражей Исламской революции обвинил её в попытке свергнуть иранское правительство. В начале марта 2021 года она вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, однако ей вновь предписали явиться в суд сегодня, 14 марта.

Правительство Великобритании призвало Иран позволить покинуть ей территорию республики.