Уфа, , 17:34 — REGNUM Футбольный клуб «Рубин» (Казань) одержал разгромную победу над «Уфой» (Башкирия) в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Уфе завершилась — 3:0 в пользу гостей. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Рубина» голы забили Денис Макаров, Хвича Кварацхелия, Илья Самошников.

«Рубин» (47 очков) поднялся на V место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» (14 очков) — на 15 месте.

Ранее в рамках 22 тура РПЛ «Спартак» (Москва) одержал победу над столичным «Динамо».

Встреча на «ВТБ Арене» в Москве завершилась — 2:1 в пользу «Спартака».