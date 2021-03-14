Луганск, 14 марта 2021, 17:32 — REGNUM Окраину населенного пункта Золотое-2 заминировали украинские силовики. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщила 14 марта пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
В сообщении говорится, что защитниками ЛНР «была отмечена установка военнослужащими второго батальона 92-й бригады (ВСУ) минного поля» на северо-восточной окраине населенного пункта Карбонит (Золотое-2).
«Боевики (ВСУ — прим. ИА REGNUM) продолжают мероприятия по наращиванию минных заграждений», — отмечается в сообщении пресс-службы управления НМ ЛНР.
Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказанию своего командира помешали работе беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ.
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