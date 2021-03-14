Брюссель, , 17:32 — REGNUM Единый санитарный сертификат может быть разработан в Евросоюзе к началу июня, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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По его словам, в сертификате будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заболевания, сдал ли он негативный тест на коронавирус.

«Сертификат может быть как электронным, так и бумажным», — сказал он в эфире радио Europe 1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

Также в Евросоюзе планируют совместить национальные системы считывания информации. К лету 2021 года эту работу планируют завершить.

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