Тюмень, , 17:26 — REGNUM В Тюмени доступ в Гилёвскую рощу закрыт на время проведения мероприятий по установлению ущерба, нанесённого почве и деревьям в результате обрушения коллекторов 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сотрудники УМВД России по Тюмени и частное охранное предприятие будут осуществлять охрану общественного порядка на территории Гилёвской рощи.

Директор городского департамента городского хозяйства Семен Тегенцев сообщил, что последствия аварии весьма серьёзные: повреждены объекты благоустройства и окружающей среды.

«Гилёвская роща пострадала. Поставлена задача провести тщательное обследование территории и зафиксировать нанесенный ущерб. Также будут проработаны мероприятия по рекультивации земель», — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Напомним, в Тюмени в течении двух дней ликвидировали два технологических прорыва на напорных коллекторах диаметром 1000 мм, отводящих половину всего объёма стоков областного центра от канализационно насосной станции (КНС-7). Стоками была затоплена часть любимого места отдыха тюменцев — Гилёвской рощи.

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