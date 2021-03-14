Москва, , 17:21 — REGNUM Западные страны стремятся представить Россию и СССР в историческом контексте агрессорами, заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше, Захарова заявила:

«Это создание восприятия нашей страны и Советского Союза в историческом контексте как страны-агрессора, как страны, которая не уважает права человека, не соблюдает их и делает это из года в год, из десятилетия в десятилетие».

Чтобы формировать здание, которое на Западе называют «кровавый Кремль», им постоянно нужны новые и новые кирпичи в его фундамент, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Россия выстроила такую систему обороны, которая не позволяет западным странам предпринять прямой агрессии против страны. Вместе с тем она добавила, что там, где они понимают, что «могут поиграть в свои грязные игры, они блокируют документальные фильмы, они блокируют каналы информационные».