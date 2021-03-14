Уфа, , 17:14 — REGNUM Футболисты «Уфы» в домашнем матче двадцать второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 0:3, прошла 14 марта на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В составе гостей голевыми действиями отметились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых 14 баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта футболисты московского «Динамо» проиграли столичному «Спартаку» в домашнем матче двадцать второго тура РПЛ. Встреча, прошедшая на «ВТБ-Арене» в Москве, завершилась со счётом 1:2.

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