Донецк, , 17:01 — REGNUM Поселок шахты Трудовская на западе Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на администрацию Петровского района.

«В 17:00 (совпадает с московским) начался обстрел поселка шахты Трудовская, — отметил Кулемзин. — По улице Красная Звезда произошло возгорание дома».

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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