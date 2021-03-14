Лондон, , 17:00 — REGNUM Правительство Великобритании призвало Иран позволить покинуть территорию республики подданной королевства и гражданке Ирана Назанин Загари-Рэтклифф, у которой ранее истёк пятилетний тюремный срок. Об этом говорится в заявлении МИД Британии.

В ведомстве заявили, что власти Ирана продолжают второе, сугубо произвольное дело против Загари-Рэтклифф. Иранское правительство намеренно подвергает «её жестоким и негуманным испытаниям», заявили в Лондоне.

«Нужно позволить Назанин воссоединиться с семьей в Великобритании без дальнейшего промедления», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Загари-Рэтклифф арестовали в 2016 году, когда она пыталась покинуть Иран. Корпус Стражей Исламской революции обвинил её в попытке свергнуть иранское правительство. В начале марта она вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, однако ей вновь предписали явиться в суд 14 марта.