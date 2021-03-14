Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Окончательный провал «вооруженной демократизации» Афганистана стал ясен Белому дому ещё при президентстве Барака Обамы. Тогда США инициировали в столице Катара Дохе переговорный процесс, на который пригласили делегацию движения «Талибан» (организация запрещена в РФ). Примечательно, что на переговорах Вашингтон согласился снять требование к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвать сотрудничество с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а именно это, между прочим, главная причина вторжения США в Афганистан в 2001 году.

Переговорный процесс складывался для Белого дома неплохо, удалось выторговать у «афганской оппозиции» пристойные условия вывода международных войск. К сожалению, политическая и финансовая грызня между ветвями власти в Соединенных Штатах заставила внести новые требования, а некоторые из достигнутых соглашений были денонсированы, напомнили эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Реакция боевиков была однозначной — они продолжили войну.

За следующую 7 лет США пришлось вложить конфликт в Афганистане больше 320 млрд долларов, а постоянные боестолкновения стали причиной ранений почти 6 000 человек и 900 военнослужащих были убиты. За это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширили своё влияние на территории Афганистана: Если в 2014 у них под контролем находилось 3 административных района, а оперировать они могли в 178 из 398, то на начало 2021 года талибы контролируют 19−22 района и ведут свободные действия в 292.

Очередной раз коренным образом переломить события попытался Дональд Трамп, заключивший 29 февраля 2020 года новые соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — по нему иностранные воинские части должны были полностью покинуть Афганистан до 1 мая 2021 года. Процесс был запущен, и к новым выборам президента США в Афганистане осталось только 2 500 из 10 000 американских военных.

Пришедшая в Белый дом администрация Байдена решила, похоже, наступить на старые «обамовские грабли»: свежеизбранный государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о разработке собственного плана, который полностью отменит все прежние подходы и договоренности.

Лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже успели негативно отреагировать на новые предложения, а значит, история вновь повторяется, и война в Афганистане будет продолжена, отметили в РУССТРАТ.