Дублин, , 16:43 — REGNUM Приостановить вакцинацию от COVID-19 в Ирландии препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после случаев нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии рекомендовал национальный консультативный совет по иммунизации страны (NIAC). Об этом сообщает 14 марта минздрав Ирландии на странице в соцсети Twitter.

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«NIAC рекомендовал приостановить вакцинацию от COVID-19 в стране препаратом компании AstraZeneca», — говорится в сообщении.

В то же время сообщении минздрава подчеркивается, что связь между случаями в Норвегии и применением вакцины компании AstraZeneca пока не доказана.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта пресс-служба департамента здравоохранения Гонконга сообщила, что в городе после вакцинации от COVID-19 скончались два человека.