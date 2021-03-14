Берн, , 16:41 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов, оценивая своё шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира, заявил, что у него немного не работали лыжи.

«Сегодня немного лыжи не работали, даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать», — сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что проблемы со скольжением сыграли свою роль, когда он выкатывался, «лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться».

Как сообщало ИА REGNUM, Большунов занял шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем. Победу одержал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, вторым — его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,2 секунды), третьим — Швеции Йенс Бурман (+3 секунды). Большунов уступил Крюгеру 17,7 секунды.