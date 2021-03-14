Москва, 14 марта, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Россия выстроила такую систему обороны, которая не позволяет западным странам предпринять прямой агрессии против страны. Об этом 14 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«За последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им (западным странам) это (приступить к прямой агрессии) сделать, они это четко понимают», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем она добавила, что там, где они понимают, что «могут поиграть в свои грязные игры, они блокируют документальные фильмы, они блокируют каналы информационные».

Как сообщало ИА REGNUM, западные IT-компании, и прежде всего американские, пользуясь своим монопольным положением на рынке, неправомерно блокируют российский контент, размещенный на их площадках.

К примеру, администрация социальной сети Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24», обвинив его в накрутке лайков. Видеохостинг YouTube заблокировал российский документальный фильм «Крым. Путь на Родину», заявив, что он якобы содержит шокирующий контент. Такие случаи далеко не единичны.

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