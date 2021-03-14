Тюмень, , 16:17 — REGNUM В Тюменской области за сутки скончались шесть человек. Об этом 14 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди скончавшихся двое мужчин 78 лет, а также 67, 74 и 93 лет. Умерла женщина 88 лет с COVID-19. У всех скончавшихся была острая легочно-сердечная недостаточность.

За весь период пандемии в Тюменской области на 14 марта скончались 330 пациентов с коронавирусом.