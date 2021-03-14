Москва, , 16:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие дни (после 14 марта) проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сегодня сообщает телеканал «Россия 1».

Сообщается, что на будущей неделе у главы государства будет довольно плотный график. Президент Путин проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма. Стоит отметить, что 18 марта отмечается годовщина возвращения полуострова в состав России.

Также российский лидер проведет телемост с президентом Киргизии. В ходе телемоста будет дан старт работе Таласского золоторудного комбината.

Кроме того, президент Путин должен будет провести коллегию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ожидается, что коллегия пройдет в очном формате.