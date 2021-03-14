Пекин, 14 марта, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Общее число патентов в сфере квантовых технологий, принадлежащих китайским организациям, вдвое превысило число патентов американских компаний. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Gary Lerude Китайский флаг

По оценкам аналитической компании Valuenex, к марту 2021 года общее число патентов в сфере квантовых технологий, зарегистрированных частными и государственными китайскими организациями, превысило отметку в 3000. Вторую строчку рейтинга по числу патентов в этой сфере занимает США с результатом чуть более 1500 патентов.

Отмечается, что США сохраняет лидерство по числу патентов в сфере аппаратного обеспечения для квантовых компьютеров. При этом Китай лидирует в сфере аппаратного и программного обеспечения для квантовой связи и криптографии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов объявил о запуске в России федерального проекта «Национальная квантовая лаборатория», в рамках которого будет вестись развитие отечественной индустрии квантовых технологий.