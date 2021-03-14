Москва, , 16:10 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 14 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Москве и Московской области ожидаются метели и гололедица, а также ветер порывами до 15−17 метров в секунду.