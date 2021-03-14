Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, задержание произошло 12 марта. Якобы они отпустили за 50 тыс. рублей жителя Екатеринбурга, который искал закладку с наркотиками. Само преступление относится к концу февраля. На Сортировке трое сержантов поймал 22-летнего гражданина и нашли в его телефоне координаты закладок, но юноша предложил им договориться.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых заявил журналистам, что все трое отстранены от своих обязанностей. Идёт служебная проверка, после которой их ждёт увольнение по отрицательным мотивам. А если их вина подтвердится, то отвечать придётся и по статье Уголовного кодекса РФ. Накажут и непосредственных руководителей этих сержантов, за просчёты с воспитанием личного состава.