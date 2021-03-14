Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Более 52 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 14 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 52 642 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 400 958.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончался 1701 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 534 315.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 61 тыс. новых носителей SARS-CoV-2.

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