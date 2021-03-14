Москва, , 15:56 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых».

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — написал Зюганов в ТГ-канале.

Одновременно, по мнению парламентария, следует ратифицировать статью 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет — по мнению профильного министерства, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Например, предлагается применить «правило нулевого дохода» и ограничить выплаты семьям, у которых легальных доходов — зарплат, гонораров, пенсий, стипендий — вовсе нет.

Вместе с тем, по мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, Россия сэкономила на антиковидной поддержке граждан, депутат призвал повысить пособия по безработице.

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