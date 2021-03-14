Лондон, , 15:54 — REGNUM Великобритания усилит свои возможности по проведению кибератак на иностранных противников, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обращение опубликовано канцелярией премьер-министра Великобритании.

Борис Джонсон представил соответствующее заявление перед публикацией развёрнутого обзора по проблемам национальной безопасности. Он отметил, что информационные технологии занимают всё более важное место в жизни страны, поэтому требуют особенного внимания.

«Информационные технологии несут такие же революционные изменения в нашем образе жизни и способах ведения войны, как и появление авиации 100 лет назад. Мы должны нарастить наши возможности в киберпространстве… Наш новый комплексный подход к киберпространству повысит наши оборонные возможности, а также поможет в продвижении наших интересов во всём мире и улучшении жизни британцев», — заявил Джонсон.

Он добавил, что на севере Великобритании будет создана новая штаб-квартира для Национальных кибернетических сил (National Cyber Force). Развёрнутая стратегия Великобритании по действиям в киберпространстве будет опубликована во второй половине марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о создании Национальных кибернетических сил Великобритании.