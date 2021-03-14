Тамбов, , 15:47 — REGNUM В Тамбовской области 14 марта подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрирован 27 тыс. 791 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 552 пациента, в том числе 77 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 373 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.