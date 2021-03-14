Тюмень, , 15:46 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 78 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 марта коронавирусом заразился 32 431 человек. Выздоровели 30 600 человек, скончались 330 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).