Владимир, , 15:45 — REGNUM Во Владимирской области 14 марта подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 765 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 974 пациента, в том числе 69 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 939 человек. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.